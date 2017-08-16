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Miroğlu'ndan sağlık yatırımı müjdesi

- AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu:

- "Mardin'e 800 yataklı şehir hastanesi yapılacak"



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Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, şehir hastaneleri projelerinden birinin Mardin'de gerçekleştirileceğini belirterek, kentte 800 yataklı hastane yapımına başlandığını ifade etti.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, kentteki yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Şehir hastaneleri projelerinden birinin Mardin'de gerçekleştirileceğini belirten Miroğlu, "Mardin'e 800 yataklı bir şehir hastanesi inşa edilecek. 2019'a kadar hastanenin inşaatının büyük bir bölümünün tamamlanması hedefleniyor. Mardin'e şehir hastanesi yapılmasıyla ilgili bakanlığımızın kararı net. Bunu hayata geçireceğiz. Tabi burada üniversitemiz var ancak tıp fakültemiz yok. Bunun için de YÖK'e müracaatlar oluyor. YÖK'e müracaatlarda 24'üncü sıradayız. Mardin çok stratejik bir şehir. Ortadoğu'daki sağlık turizmi pastasından en çok payı alabilecek bir şehir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente şehir hastanesi konusunda vaadinin bulunduğunu anlatan Miroğlu, "Ondan sonra süreç biraz daha hızlandı. Uygun bir yer bulundu. Bizleri zorlamayacak şehrin dışında değil de, tam tersi şehrin içinde bir yer bulundu. Yer bilgilerini biraz sıkı tutuyoruz. Çok kısa bir sürede tamamlanacak. 2019 yılına yetişir mi bilinmiyor ama 2019 yılında zannediyorum, seçimlere girmeden önce hastanemizin inşaat bakımından önemli bir bölümü tamamlanacak" diye konuştu.



"Sağlık turizmi çevre yolunun önemini arttıracak"

Çevre yolu projesinin Türkiye'de çok az şehirde olduğunu ve Mardin'de böyle bir projenin yürütülmesinin hükümetin Mardin'e verdiği önemin göstergesi olduğunu dile getiren Miroğlu, şunları kaydetti:

"Mardin'in böyle bir yola ihtiyacı var. Bilhassa hastanenin tamamlanmasının Ortadoğu'da oluşturacağı etki, Ortadoğu'nun çeşitli ilçelerinden ve şehirlerinden buraya gelecek hastaların trafikte sorunla karşılaşmamaları ve turizmin her geçen gün daha da düzelmesini bekliyoruz. Bunun da oluşturacağı trafiği düşünürsek çevreyolu Mardin için hayati bir proje. Cumhurbaşkanımızın bu çalışma ile ilgili çeşitli talimatları oldu. Karayollarının da sonuçta bir programı ve bir bütçesi var. O bütçe ve programa göre çalışılıyor. Şuan güvenlik yolları üzerine biraz kafa yoruyoruz. Mardin- Midyat yolu mesela bir güvenlik yolu gibi. Sayın Soylu ile paylaşıldı ve şimdi o bitmek üzere."



"Ödenekler tatmin edici değil"

Mardin turizmi açısından Dara'nın çok önemli olduğunu aktaran Miroğlu, şu ifadelerde bulundu:

"Dara'da son yapılan kazılar dünya mirası bir alana sahip olduğumuzu gösterir. Ancak buralara ayrılan ödenekler hiç tatminkar değil. 10 binli rakamlarda seyrediyor. Bu paralar ve bütçeler ile sağlıklı bir iş yapılamaz. Mardin'in master planı yapılması ile ilgili Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş ile görüşeceğiz. Master planıyla Mardin için geçmişte yapılan UNESCO başvurularını daha bilinçli ve gerçekçi bir şekilde yeniden hazırlamak mümkündür. Kudüs ve Venedik gibi dünya mirasını hak eden bir şehirde yaşıyoruz. Mardin'in tarihi zenginliği, geçmişi, medeniyetlere beşiklik etmesi, burada hala 3 dili konuşuyor olmamız ve yaşatıyor olmamız ne kadar büyük bir zenginliğe sahip olduğumuzu gösteriyor. Ortadoğu'nun kuruluşunda Mardin'in oynayacağı rolü bir cazibe merkezi olarak kabul etmek gerekir. Suriye ve Irak içinde başka ülkeler içinde bu geleceğe hazırlanmak lazım."

(BS-MP-Y)



16.08.2017 15:16:51 TSI

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