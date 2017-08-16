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Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Beyin tümörü tedavisi gördüğü SalihliDevlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Polis Memuru Oktay Aksu son yolculuğuna uğurlandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli beyin tümörü tedavisi gören Polis Memuru Oktay Aksu (41), önceki gün Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Polis Memuru Aksu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu önce görev yaptığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek helallik alındı. Aksu, daha sonra Hamidiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazı öncesi Aksu'nun özgeçmişi okunurken, Türk Bayrağına sarılı tabutuna ise giydiği şapkası konuldu.

Evli ve 2 çocuk babası Aksu'nun cenaze namazına başta Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe olmak üzere Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, oda başkanları ile yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

(BA-AY-Y)



16.08.2017 15:17:05 TSI

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