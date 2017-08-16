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Başkan Yanılmaz, kurban satış ve kesim yerlerini inceledi



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ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, belediye tarafından hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerini inceledi.

Elazığ'da kurban satış yeri olarak 5, kesim yeri olarak 21 nokta belirlendi. Belirlenen yerlerdeki hazırlıkların tamamlanması için belediye tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da, şehir merkezinde oluşturulan satış ve kesim noktalarını yerinde inceledi.

Belirlenen noktalarda inceleme yapan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, alanın hem vatandaşların, hem de kurban satıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda düzenlendiğini ifade etti.

Kurban satıcılarının alanda bayram haftası süresince kalacaklarını ve gün içerisinde yüzlerce vatandaşın bu alana uğrayacağını dile getiren Başkan Yanılmaz;" Sağlık koşullarından, ulaşım şartlarına kadar birçok detayı düşündük ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları hızla gerçekleştiriyoruz. Özellikle hijyen koşullarına uygun şartların sağlanması için belediye olarak gerekli bütün tedbirler alındı. Alana araçlarıyla gelecek vatandaşlarımız için de yollarda 4 bin ton asfalt ve 800 ton da mıcır çalışması yapıldı" dedi.

(HİV-Y)



16.08.2017 15:19:07 TSI

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