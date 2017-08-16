ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Yanılmaz, kurban satış ve kesim yerlerini inceledi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:16
Başkan Yanılmaz, kurban satış ve kesim yerlerini inceledi
Başkan Yanılmaz, kurban satış ve kesim yerlerini inceledi

(Fotoğraflı)

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, belediye tarafından hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerini inceledi.
Elazığ'da kurban satış yeri olarak 5, kesim yeri olarak 21 nokta belirlendi. Belirlenen yerlerdeki hazırlıkların tamamlanması için belediye tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da, şehir merkezinde oluşturulan satış ve kesim noktalarını yerinde inceledi.
Belirlenen noktalarda inceleme yapan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, alanın hem vatandaşların, hem de kurban satıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda düzenlendiğini ifade etti.
Kurban satıcılarının alanda bayram haftası süresince kalacaklarını ve gün içerisinde yüzlerce vatandaşın bu alana uğrayacağını dile getiren Başkan Yanılmaz;" Sağlık koşullarından, ulaşım şartlarına kadar birçok detayı düşündük ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları hızla gerçekleştiriyoruz. Özellikle hijyen koşullarına uygun şartların sağlanması için belediye olarak gerekli bütün tedbirler alındı. Alana araçlarıyla gelecek vatandaşlarımız için de yollarda 4 bin ton asfalt ve 800 ton da mıcır çalışması yapıldı" dedi.
(HİV-Y)

16.08.2017 15:19:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden 5 il için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Göç ve mülteci sorunu FÜ'de tartışılacak
YEREL

GÖÇ VE MÜLTECİ SORUNU FÜ'DE TARTIŞILACAK
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

ELAZIĞ'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Cip Barajı Mesire Alanının yüzde 60'ı tamamlandı
YEREL

CİP BARAJI MESİRE ALANININ YÜZDE 60'I TAMAMLANDI
Elazığ'da bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

ELAZIĞ'DA BİN 210 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Elazığ'a Acil Sağlık Hizmetleri Simülasyon Eğitim Merkezi
YEREL

ELAZIĞ'A ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SİMÜLASYON EĞİTİM MERKEZİ
Elazığ'da 5 ayrı noktada kurban satış yeri oluşturuldu
YEREL

ELAZIĞ'DA 5 AYRI NOKTADA KURBAN SATIŞ YERİ OLUŞTURULDU