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Büyükşehir ilçelerin altyapısını yeniliyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:18
Büyükşehir ilçelerin altyapısını yeniliyor
Büyükşehir ilçelerin altyapısını yeniliyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Ekipleri, Aşkale'de ek su ihtiyacını tamamladı.
ESKİ'nin ekipleri, Aşkale merkezde yaptığı çalışmada, muhtelif çaplardaki 315 polietilen borularla 2674 metre uzunluğundaki ek isale hattı yapımını bitirdi. Ekipler ayrıca ilçeye 540 metre kanalizasyon hattı da döşedi. Yetkililer, "İlçelerimizin altyapısını baştan aşağı yeniliyoruz. Bu kapsamda Aşkale ilçemizdeki ek su ihtiyacı da tamamlandı. 2674 metreyi kapsayan bu hatla birlikte içme suyunda artık hiçbir problem yaşanmayacak. Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı saha ekipleri ayrıca ilçeye 540 metrelik bir kanalizasyon hattı döşedi. Başkanımız Mehmet Sekmen'in 'Altyapısı tamamlanmayan ilçe kalmayacak' talimatı gereği gerek Aşkale'de gerekse de diğer ilçelerimizdeki altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz" dedi.
(ERZ-AT-Y)

16.08.2017 15:20:28 TSI
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