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Prof. Dr. Eyyup Günay İşbir'den TESKİ'ye yatırım övgüsü



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Fırat Üniversitesi Eski Rektörü, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) eski Genel Müdürü ve şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi Kamu Hukuku bölüm başkanlığını yürüten Prof. Dr. Eyyup Günay İsbir, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'yı makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Eyyup Günay İşbir'e eşi Betül İşbir de eşlik etti.

Ziyaret sırasında TESKİ'nin il genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Prof. Dr. İşbir'in kentleşme ve yönetim bilimi konularında uzman olması münasebetiyle, Tekirdağ'ın hızla büyümesi ve yerel yönetimler olarak bu büyümeye nasıl ayak uydurulması gerektiği konusunda detaylı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. İşbir, Tekirdağ'ı ziyareti sırasında, diğer yeni büyükşehirlerde de incelemelerde bulunduğunu, Tekirdağ'ın bu illere göre yüksek oranda yatırımlara sahip olduğunu, özellikle altyapı projelerinde çok önemli mesafeler aldığını, bu yatırımların Tekirdağ'ı uzun yıllar boyunca rahat ettireceğini ekledi. Prof. Dr. İşbir, yapılan tüm altyapı çalışmalarının kentleşmeye büyük katkı sağladığını belirterek, çalışmalardan dolayı TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'ya ve ekibine teşekkür etti.

Genel Müdür Başa da Prof. Dr. İşbir ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kendilerine günün anısına TESKİ plaketi takdim etti.

(HLD-MEF-Y)



16.08.2017 15:20:43 TSI

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