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Gürpınar'da temel atma töreni

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:19
Gürpınar'da temel atma töreni
Gürpınar'da temel atma töreni

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından şehir merkezinde yıkımı tamamlanan 47 eski yapının yerine hayata geçirilecek "Merkez Dükkanlar Projesi"nin temel atma töreni gerçekleştirildi.
Gürpınar Belediyesince başlatılan değişim ve dönüşüm çalışmaları, ilçenin birçok noktasında devam ederken, çarşı merkezinin yeniden dizayn edilmesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor. İlçe merkezinde bulunan ve görüntü kirliliği ile çarpık yerleşmeye yol açan 47 eski yapının yıkılmasının ardından Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan modern yapıların inşa edilmesi için geliştirilen "Merkez Dükkanlar Projesi" için temel atma töreni düzenlendi. İlçedeki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği tören, İlçe Müftüsü Alaaddin Hançer tarafından okunan dualarla başladı.
Kaymakam ve Belediye Başkanı Osman Doğramacı'nın inşaat temeline harç dökmesiyle temeli atılan projenin kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor. Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Doğramacı, Gürpınar'ın geleceğine yeni bir vizyon katmaya çalıştıklarını belirtti. Yapılan işin ciddiyetini anlatan Doğramacı, şöyle devam etti:
"Burada sadece temel atma töreni düzenlemiyoruz, herkesin gıpta ile bakabileceği bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz. Bu bir yenileme değil, değişim ve dönüşümün ilk adımıdır. Şehrimizi yeniden güzelleştirmek istiyoruz. Bu nedenle şehrimize yeni projeler ve yeni yollar kazandırmak için büyük uğraş veriyoruz. Sizler de bu işe sahip çıktınız. Burada huzur içerisinde yaşamak için şehrimizi elbirliğiyle kalkındıracağız. Şehrimizin çehresini değiştirmeye çalışıyoruz. Proje çok ciddi bir projedir. İnşallah kısa süre içerisinde başka projeleri de hayata geçirerek, vatandaşlarımızın hak ettikleri güzel şehrimize kavuşacağız. Proje şimdiden ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun."
Tören alanında bekletilen kurbanlık koçun kesilmesinin ardından Başkan Vekili Doğramacı ve vatandaşlar kendileri için hazırlanan yemeğe katıldı.
(MSA-Y)

16.08.2017 15:20:50 TSI
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