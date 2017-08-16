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Çorlu Spor Lisesi ve Kapalı Spor Salonu'nda inceleme



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi tarafından "11 İlçeye 11 Okul Projesi" kapsamında inşa edilen Çorlu Spor Lisesi ve Kapalı Spor Salonunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çorlu Belediye Başkan Vekili Cemal Çiçek, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıkurt ve Serhad Çatalkaya ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kadir Albayrak, okulun bölümlerini gezip, projenin son durumu ile ilgili bilgi aldı.

(HLD-MEF-Y)



16.08.2017 15:21:42 TSI

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