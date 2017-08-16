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Kulp'ta Türk Kızılayı kurban bağış kampanyası başlattı



(Fotoğraflı)



Muhsin Taş

DİYARBAKIR (İHA) - Türk Kızılayı Diyarbakır'ın Kulp Şube Başkanı Tahsin Zengin yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle hayırsever vatandaşlara seslenerek Kızılay'a kurban bağışında bulunmalarını istedi.

Türk Kızılayı'nın vekaletle Kurban Bağışı kampanyasının bu yılda sürdüğüne dikkat çeken Zengin; "Türk Kızılayı Kulp Şube Başkanlığı olarak bu yılda her yıl olduğu gibi geleneksel hale gelen Kurban Bayramı bağış kampanyasını başlatmış bulunmaktayız. İnşallah bu yılda Kurban Bayramı'nda kurban kesimi ve paylaşımı yapılacak. Türkiye Kızılay Derneği'nin başlattığı kurban bereketi yıl boyu sürsün kampanyası ilçemizde de devam etmektedir şu ana kadar 5 bağış almış bulunuyoruz. Şubemize bağış yapmak isteyen iş adamlarımıza, esnafımıza bağışta bulunmaları için çağrıda bulunuyorum. Bu yıl yurt içi kurban bedeli 735 TL yurt dışı ise 500 TL olarak belirlenmiştir. Kesilen kurbanlar verilen vekaletler ışığında video kameraya alınarak tamamen İslami usullere göre kesilmektedir. Türk Kızılay her zaman düşenin dostudur, mazlumun dostudur" dedi.

(MT-AKK-Y)



16.08.2017 15:21:55 TSI

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