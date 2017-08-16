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Ölen Öğretmenin adı parkta yaşayacak



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Geçirdiği trafik kazası sonucu 27 yaşında hayatını kaybeden Sarıgöl İlçesi Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Melek Tunç'un adı görev yaptığı okulda oluşturulan parka verildi.

Sarıgöl İlçesi Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğrenciler ve öğretmenleri geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden öğretmenleri Melek Tunç'u unutmadı. İzmir'den görev yaptığı Sarıgöl'e dönüşü sırasında Alaşehir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmeni Melek Tunç'un ismi okulundaki bin metre karelik alanda oluşturulan parka verildi. Tunç'un okulda çok sevilen bir öğretmen olduğunu söyleyen Okul Müdürü Mustafa Gacar "Vefat eden arkadaşımız aramızda ve öğrenciler arasında çok seviliyordu. Öğretmenimiz Melek Tunç'un adının yaşatılması için okulumuzun bin metrekarelik alanı çeşitli ağaç ve çiçek dikilerek park haline getirdik. İngilizce öğretmenimiz Nadiye Uzun tarafından tabelası yazıldı. Ben ve hizmetli arkadaşlarımla da okulların açılmasından önce tabelasını astık. Vefat eden arkadaşımızı adı okulumuzda ebediyen kalacak. Onun yerini çok arıyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.

(VS-AY-Y)



16.08.2017 15:22:22 TSI

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