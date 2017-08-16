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Şahinbey'den ekmek israfına önlem

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:23
Şahinbey'den ekmek israfına önlem
Şahinbey'den ekmek israfına önlem

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi tarafından ekmek israfını önlemek amacıyla ''Bayat Ekmekle, Yemek, Pasta ve Tatlı Tarifleri" kitabı vatandaşlara dağıtıldı.
Şahinbey Belediyesi Çevre Temizlik Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında Bayatlayan ekmeklerin çöpe atılması yerine bu ekmeklerden yemek ve tatlı tarifinin yazılı olduğu kitap evlere ve şehir merkezinde belirlenen noktalarda dağıtımı gerçekleştirildi.
"İsrafın önüne geçilmeli''
Ülkemizde had safhada olan ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla Şahinbey Belediyesi vatandaşlara bilinçli tüketim çağrısı yapıtı. Şahinbey Belediyesi ekipleri Balıklı, Yeşil Su ve Elmacı Pazarı gibi merkezi noktalarda stantlar kurarak 3 gün boyunca geri dönüşüm konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptı. Vatandaşlara bayat ekmeklerle hazırlanabilecek yemek tarifleri, bilgilendirme broşürleri, not defteri ve sıvı sabun dağıtımı yapıldı.
"Ülke ekonomisine katkı''
Türkiye'de günde 6 milyon ekmeğin israf edildiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu israfın büyük maddi kayba neden olduğunu söyledi. İsrafın önüne geçmek için kurum içerisinde bir ekip kurduklarını ve yapılan çalışmanın sonuncunda kitabı hazırlattıklarını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "İnsanlar yiyemeyeceklerinden fazla ekmek alıyorlar, artan ekmekleri çöpe atıyorlar bu yanlış bir uygulama çünkü ekmek nimettir ve yeri çöplük değildir. Dünya'da 1,5 milyar insan açlık ile boğuşurken temel gıda olan ekmeğin israf edilmesi doğru değil. Toplumumuzda özellikle son zamanlarda ekmeklerin çoğu çöpe gidiyor. Son rakamlara göre Türkiye'de günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. Bu israfı önlemek ve geri dönüşüme katkıda bulunmak adına Şahinbey Belediyesi olarak 'Bayat Ekmekle Yemek, Pasta ve Tatlı Tarifleri' tarifleri adında bir kitap hazırladık. Bu kitap içerisinde 56 çeşit yemek ve tatlı tarifi var. Kitabı vatandaşlarımıza kapı kapı dolaşarak dağıtıyor ve onlara geri dönüşüm hakkında da bilgi veriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın bu kitaptan faydalanarak israfın önüne geçilmesine katkıda bulunması. Bu kitapta Gaziantep yöresine ait; bulamaç, köfte, gibi birçok yemek çeşidinde mevcut, ekmeğin yeri çöplük değil ekmeğin yeri sofradır."
İsrafın ekonomik boyutu
Türkiye'de günde 6 milyon, yılda 2,1 milyar ekmek israf ediliyor bu israfın ekonomik boyutu 1,5 milyar TL'yi buluyor. Bir yılda israf edilen ekmekle 80 hastane ya da 500 okul yapılabiliyor.
(OE-Y)

16.08.2017 15:25:55 TSI
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