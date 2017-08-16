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Kızılay'dan 50 aileye yardım

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:27
Kızılay'dan 50 aileye yardım
Kızılay'dan 50 aileye yardım

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'ın Beşiri ilçesinde Kızılay tarafından 50 aileye gıda yardımı yapıldı.
Kızılay Beşiri İlçe Başkanlığı, ilçede yardıma muhtaç 50 aileyi tespit etti. Tespit edilen aileler için hazırlanan yardım kolileri vatandaşların kapılarına kadar getirildi. Kızılay Şube Başkanı Aslan Günenç, Kızılay'ın kara gün dostu olduğunu ve her zaman mağdurun yanında olduğunu belirterek, "İlçede tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptık. Kurum ve kuruluşlarımızla beraber yardıma muhtaç insanlara yaptığımız yardımlara devam edeceğiz" dedi.
(MŞY-MP-Y)

16.08.2017 15:30:32 TSI
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