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Adapazarı Belediyesi'nden Karakalem etkinliği

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:31
Adapazarı Belediyesi'nden Karakalem etkinliği
Adapazarı Belediyesi'nden Karakalem etkinliği

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi Camili Bilgi evi ile AGORA AVM işbirliği ile Çarşamba günleri saat: 14.00-16.00 arasında AGORA AVM'de "Karakalem" çalışması yapılıyor.
Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi ile AGORA Alışveriş Merkezi işbirliği ile Çarşamba günleri düzenlenen Karakalem çalışması etkinliği büyük ilgi görüyor. Hem alışveriş hem de karakalem etkinliği ile gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıktığı Karakalem çalışması etkinliğine, kadın-erkek her isteyen katılarak çizimlerini gönüllerine yapabiliyor. Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi kursu ile Halk Eğitim Müdürlüğü kurs öğretmenlerinden Tuğba Keleş'in destekleriyle çizimlerini yapan müşteriler karakalem çalışmalarını büyük bir keyifle gerçekleştiriyor.
(BCT-Y)

16.08.2017 15:33:41 TSI
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