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Bozbey: "Deprem açısından çok güvensiz bir şehirdeyiz"



(Fotoğraflı)



Abdullah Çibir

BURSA (İHA) - Deprem açısından Bursa'nın çok güvensiz bir şehir olduğunu iddia eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hâlâ deprem gerçeğinin farkına varılmadığını söyledi.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği panelde, 17 Ağustos Marmara depreminin 18. yıldönümünde, Bursa'nın depreme hazırlıklı olup olmadığı ele alındı. Panelde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, salonu sadece Nilüfer ilçesinden gelenlerin doldurduğunu görmekten büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Bu manzara bize sadece sanki Nilüfer'de deprem olacakmış gibi geliyor. Diğer ilçelerde böyle bir risk yokmuş izlenimi veriyor. Bursa açısından 1999 depremi sonrası birçok konuşmalar yapıldı. Deprem anında ve öncesinde yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalar yapıldı. Ama bazı meseleler yine çözülemedi. Deprem açısından son derece güvensiz bir kentteyiz. Bugün deprem olsa insanlarımız nereye sığınacaklar, nereye gidecekler ve hangi boş alanda bulunacaklar. O bile mesele olmaya başladı. Maalesef son zamanlarda yapılan imar çalışmalarına baktığımızda bu sonucu elde ediyoruz. O yüzden Bursa, deprem gerçeğinin hâlâ farkına varmamış görünüyor. Şehir yöneticileri olarak bir an önce farkına varılmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Bursa'da muhtemel bir depremin şimdiden öngörülerek bu konudaki çalışmaların acilen yapılmalıdır" dedi.

Nilüfer Belediyesi olarak depreme karşı uyarmak, depremle birlikte yaşamayı öğretmek için verilen seminerlerle destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Bozbey, "Bu konuda sadece Nilüfer Belediyesi'nin çalışma içerisinde olduğunu görüyoruz. 2007 yılından beri depremin önceden tahmine yönelik yürüttüğümüz projeyle 22 bölgede ölçüm yapıyoruz. Bu ölçümlerle depremi önceden tahmin edebilme imkanına sahip oluyoruz. Buradan elde ettiğimiz sonuçlar var. Bu deprem tahminlerinin de yüzde 100'e yakını çıkıyor. Ancak 5'in üzerinde bir tahmin olmadığı için kimseyi tedirgin etmemek için kimseyle paylaşmıyoruz. Tahminler 1 hafta içerisinde gerçekleşiyor. Bu çalışma çok önemli. Bunu biraz daha ileri boyuta taşıyıp, birkaç günlük tahminlere yönelik güçlü bir veri ortaya koymayı hedefliyoruz" dedi.

(AÇ-MŞ)



16.08.2017 15:33:41 TSI

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