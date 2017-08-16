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Akhisar halinde inceleme



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hallerin yenilenmesi ve modernize edilmesi noktasındaki çalışmalarına hız verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, Akhisar ilçesi Eski Hal Kantar Alanı'nda incelemelerde bulundu. Satılmış'a incelemeler esnasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ve Akhisar Mecidiye Mahallesi Muhtarı Akif Mezineler de eşlik etti. Eski Hal Kantar Alanı'nın yenilenmesi ve ilçeye kazandırılması noktasında yapılabilecek çalışmalar noktasında Koordinatör Doğan Ensivri ve Mahalle Muhtarı Akif Mezineler ile görüş alışverişinde bulunan Daire Başkanı Halis Satılmış, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelindeki hallerin yenilenmesi ve modernizasyonu kapsamında çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı.

(AY-Y)



16.08.2017 15:35:58 TSI

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