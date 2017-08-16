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Güvercinköy'de ön kayıtlar başladı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:40
Güvercinköy'de ön kayıtlar başladı
Güvercinköy'de ön kayıtlar başladı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi tarafından EMKO Sanayi Sitesi içine inşa edilen ve çalışmaları tamamlanan Güvercinköy'de ön kayıtlar başladı.
Odunpazarı Belediyesi tarafından EMKO Sanayi Sitesi içine inşa edilen Güvercinköy'de çalışmalar tamamladı. Güvercinköy'den faydalanmak isteyen vatandaşların, ön kayıt yaptırması gerekiyor. Güvercinköy için ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar; 6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar 2 Eylül Caddesi üzerinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın 5'inci katında bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bürosunda kayıt yaptırabilir. 18 yaşından küçük bireyler kümes tahsis talebinde bulunamazken, kümes tahsis talebinde bulunanların; Eskişehir ilinde yaşayan 18 yaş üstü, güvercin derneklerine üyeliği bulunan kişiler ile engelli veya birinci derece şehit yakını olması gerekmektedir. Ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların, başvuru sırasında; başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah, Eskişehir il sınırları içerisinde faaliyet gösteren güvercin derneklerinden birine üye olduğuna dair belge, nüfus cüzdanlarında engel durumu belirtilmeyen vatandaşların; engelli kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu, birinci derece şehit yakını vatandaşların da emekli sandığı serbest kartı veya şehit yakını kimlik belgesini yanında bulundurması gerekiyor.
Ön kayıtların ardından Güvercinköy'de bulunan 100 adet güvercin kümesi için 8 Eylül 2017 Cuma günü saat 14.00'de Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda noter huzurunda çekiliş yapılacak. Gerçekleştirilecek kura çekilişinin ardından hak sahipleri belirlenecek. Kümes tahsisleri 3 yıl süre yapılırken, kümes tahsis ücretleri ise aylık 100 TL olacak.
(İHA-Y)

16.08.2017 15:42:54 TSI
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