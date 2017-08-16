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Batman Üniversitesini 2 bin 542 öğrenci adayı tercih etti

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:40
Batman Üniversitesini 2 bin 542 öğrenci adayı tercih etti
Batman Üniversitesini 2 bin 542 öğrenci adayı tercih etti

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, ÖSYM tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelerine yerleşen 2 bin 542 öğrenci adayının kayıt işlemlerinin 18 Ağustos'ta son bulacağını söyledi.
Batman Üniversitesi merkez kampüste açılan Öğrenci Kayıt Bürosu'nu ziyaret eden Rektör Durmuş, burada kayıtları yapılan öğrenci ve yakınlarıyla sohbet ederek, çalışanlardan kayıtlar hakkında bilgi alarak açıklamalarda bulundu. 2017 ÖSYM öğrenci yerleştirme sonuçlarına göre Batman Üniversitesini tercih eden 2 bin 542 öğrencinin 861'i lisans programlarına, bin 681'i ise ön lisans programlarına yerleştiğini açıklayan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Üniversitede öğrenci sayısını ve eğitim kalitesini arttırmak için çalıştıklarını belirtti.2016-2017 akademik yılında 2 bin 174 öğrenciyi coşkulu bir mezuniyet töreniyle mezun ettiklerini ifade eden Durmuş, 2017-2018 akademik yılında kayıt yapması planlanan 2 bin 542 öğrenciyle birlikte üniversitenin toplam öğrenci sayısının 12 bin 960 olmasını beklediklerini, ayrıca sağlık lisans tamamlama ve ek yerleştirmelerle bu sayının daha da artacağını açıkladı.
(MŞY-MP-Y)

16.08.2017 15:43:11 TSI
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