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Sağlıklı yaşam ve doğaya saygı için "Yeşil Bisiklet Sağlık İçin Pedalla" projesi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde doğaya duyarlı, çevre ve hayat dostu, sağlıklı yaşam ve çevreci ulaşım aracı olan bisiklet kullanımına farkındalık oluşturmak adına "Yeşil Bisiklet Sağlık İçin Pedalla" adlı proje hayata geçiriyor.

Haftanın belirlenen günlerinde düzenlenecek olan doğa bisiklet turları ile haftanın teması oluşturularak, bisiklet turlarının yanı sıra çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan ve şu ana kadar çevreyi koruma ve doğaya saygı anlamında birçok örnek projeye imza atan Bilecik Belediyesi, Bisikletliler Derneği işbirliğinde karbon ayak izini minimize etmek ve sağlıklı yaşama duyarlı yeni nesillere örnek teşkil edecek Yeşil Bisiklet projesi ile 7'den 70'e tüm kitlelere ulaşmayı hedefliyor. ''Sağlığını Koru, Çevreni Koru'', ''Sağlıklı Yaşam İçin Yeşil Bisiklet'', ''Hareketli ve Sosyal Yaşam'' sloganları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte bisiklet kullanımında farkındalık oluşturmanın yanı sıra doğaya saygı ve doğanın korunmasının önemi anlatılacak.

Vatandaşları birbirinden güzel ve anlamlı programlarla buluşturan Bilecik Belediyesi; Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde güzel bir etkinliği daha gerçekleştiriyor. Spor eğitmenleri eşliğinde bisiklet ve yürüyüş şeklinde düzenlenecek olan etkinlik kapsamında, Ertuğrulgazi Mahalle Konağı ile Kent Ormanı Tesisleri arasındaki parkurda bisiklete binilecek ve yürüyüş yapılacak. Her yaş grubuna uygun ve bütün vatandaşların katılabileceği etkinliğin ilk etabı 4 kilometre ikinci etabı 4 kilometre olmak üzere 8 kilometre şeklinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca, etkinliğin 17 Ağustos Perşembe günü saat 18.30'da Ertuğrulgazi Mahalle konağı önünde başlayacağı belirtildi.

(DA-Y)



16.08.2017 15:43:26 TSI

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