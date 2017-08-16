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Başkan Çelik: "Bisiklet sporunun önde gelen şehriyiz"



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KAYSERİ (İHA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik de Kayseri'nin bisiklet sporunda Türkiye'nin önde gelen şehri olduğunu söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaretine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Oğuz da katıldı.

İl Müdürü Murat Eskici spora ve sporcuya verdiği destekler için Başkan Çelik'e teşekkür etti. Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da sağlıklı toplum olabilmemiz için bisiklet sporunu yapmamız gerektiğini belirtti ve Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet sporuna verdiği önem için teşekkür etti. Kayseri'de bisiklet sporu için önemli bir potansiyel gördüklerini ifade eden Küçükbakırcı, bu nedenle çeşitli yarışlarla Kayseri'de bisiklet sporunu desteklemek istediklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de kitle sporları ile birlikte bisiklet sporuna çok önem verdiklerini söyledi ve Türkiye'de olmadığı kadar geniş katılımlı bisiklet etkinliklerini Kayseri'de yaptıklarını belirtti. Özellikle gençlerin fiziken ve ruhen gelişmelerini sağlayacak her türlü projeyi desteklediklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, Kayseri'nin Türkiye'de bisiklet paylaşım sistemini kuran ilk il olduğunu vurguladı bu konuda otorite haline gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin birçok şehirde bu sistemi kurduğunu kaydetti. Başkan Çelik, bisiklet sporunda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi.

(SK)



16.08.2017 15:48:37 TSI

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