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NTSO Başkanı Parmaksız, Samsun'un yıldızları ödül törenine katıldı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:48
NTSO Başkanı Parmaksız, Samsun'un yıldızları ödül törenine katıldı
NTSO Başkanı Parmaksız, Samsun'un yıldızları ödül törenine katıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - NTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve GTİ Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Samsun'da bir dizi ziyaret ve etkinliklere katıldı.
İlk önce Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Samsun Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'Üreten Samsun'un Yıldızları' ödül törenine katılan NTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve GTİ Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Törenin ardından TOBB tarafından yaptırılan Samsun İlkadım TOBB İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı.
Ödül töreninde konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, "Bugün başımız dik, bu topraklarda yaşıyorsak, Samsun'da yanan meşale ve temsil ettiği istiklal ruhu sayesindedir. Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'u çok güzel anlatmış. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Diyor ki: 'Samsunlunun gözündeki vatanperverliği ve fedakârlığı görünce, ülkemin geleceğiyle ilgili ümidim inanca dönüştü'. Samsun, ümidin inanca, inancın başarıya döndüğü yerdir. Allah bizleri ecdadımızın mirasını, bu toprakları, bu vatanı korumamız için güç, kuvvet versin" şeklinde konuştu.
Ödül töreninin ardından, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu ve Parmaksız, Samsun ziyaretlerinden sonra Bafra Ticaret ve Sanayi Odası ve Bafra Ticaret Borsasına da ziyaret gerçekleştirdi.
(COŞ-SK)

16.08.2017 15:51:11 TSI
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