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Demirci'de 3 içme suyu deposuna bakım



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi'nde bulunan 3 içme suyu deposunda bakım-onarım çalışmalarını tamamladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelere daha sağlıklı içme suyu sistemleri kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. 2017 yılı yatırım programı içerisinde Demirci'de 33 adet depo bakım onarımı, 8 adet kompozit depo imalatı ve 17 adet terfi binasının yenileme çalışmasına başlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Tekeler Mahallesi'ndeki 3 içme suyu deposunun bakım onarımı noktalandı. Toplamda 225 ton kapasiteye sahip depolar sayesinde mahalle sakinleri daha sağlıklı içme suyu tüketmeye başladı. Tekeler Mahalle Muhtarı Abdurrahman Ünlü, mahallelerinde yapılan içme suyu deposu tadilatları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ'ye teşekkür ederek, "İçme suyu depolarımızda, hayal bile edemeyeceğimiz şeklide bir çalışma yapıldı. Dış cepheleri en güzel şekilde sıvandı ve boyandı. İçi fayans ile kaplandı. İnanın ben böyle bir çalışma yapılmaz diyordum. Depolarımız, su deposu gibi değil ameliyathane gibi oldu" dedi.

(AY-Y)



16.08.2017 15:52:33 TSI

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