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Türkiye'nin en genç ilinde basketbola yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye'nin en genç illerinden biri olan Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi gençlere yönelik spor faaliyetleri tüm alanlarda sürüyor.

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte çocukları ve gençleri kültür, sanat ve spor aktiviteleriyle buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Gençlik Spor Şube Müdürlüğü tarafında başlatılan yaz spor okulları her branşta devam eden kurslarıyla yoğun ilgi görüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan basketbol kulübünde 180'i lisanslı olmak üzere 230 kursiyer bulunuyor. Yaz tatiliyle beraber 7-18 yaş arasındaki kursiyerlerin faydalandığı kurslar, havaların sıcak olmasından dolayı engeliler koordinasyon merkezinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Spor Salonunda devam ediyor.

Gençlik kampları, futbol, yüzme, tenis, güreş, tekvando, bilgisayar ve resim gibi birbirinden farklı branşları bünyesinde barından Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün yaz basketbol kurslarına bir ay içerisinde 700 kişi kayıt yaptırdı. Kız ve erkekler ayrı gruplar şeklinde uzman eğitmenler tarafından haftada 3 gün kursa katılıyor. Kursa katılan gençler Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan imkandan dolayı Başkan Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.

(Şİ-SD-Y)



16.08.2017 15:54:06 TSI

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