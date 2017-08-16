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Burhaniye'de Halkoyunları Şenliği devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde,Belediyenin düzenlediği Halkoyunları Şenliği kapsamında, Ören Mahallesi ve İskele Mahallesinde gösterileriler yapıldı. Burhaniye Belediyesi'nin düzenlediği Halkoyunları Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Burhaniye'nin Kardeş Şehri olan Karadağ'ın Bijelo Polje kentinden gelen Kud Tekstilac Halkoyunları Gurubu ile Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halkoyunları ekibi iki gece boyunca Burhaniyelilere unutulmaz saatler yaşattı. İlk olarak Ören Mahallesi Meydanında gösterilerini sunan ekipler, ardından İskele Mahallesine geçerek Yat Limanında oyunlarını sergilediler. Burhaniye'ye gelerek iki gün boyunca gösterilerini sunan Bijelo Polje ekibi ile dostluk yemeği düzenlendi. Burhaniye Rumeli ve Balkan Göçmenleri Derneği ve Burhaniye Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği yemeğe konuk Bijelo Polje ekibi, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Ekibinin yanı sıra Burhaniye Belediyesi Başkan Vekili Özer Koyuncu, Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, Rumeli ve Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı ve üyeleri katıldı. Burhaniye yöresine özel yemeklerin yapıldığı toplantıda gençler iki ülkenin müzikleriyle dans ederek doyasıya eğlendiler. Her iki belediye günün anısına bir birlerine hediye takdim etti.

(FT-EME)



16.08.2017 15:54:31 TSI

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