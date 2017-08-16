ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burhaniye'de Halkoyunları Şenliği devam ediyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:51
Burhaniye'de Halkoyunları Şenliği devam ediyor
Burhaniye'de Halkoyunları Şenliği devam ediyor

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde,Belediyenin düzenlediği Halkoyunları Şenliği kapsamında, Ören Mahallesi ve İskele Mahallesinde gösterileriler yapıldı. Burhaniye Belediyesi'nin düzenlediği Halkoyunları Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
Burhaniye'nin Kardeş Şehri olan Karadağ'ın Bijelo Polje kentinden gelen Kud Tekstilac Halkoyunları Gurubu ile Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halkoyunları ekibi iki gece boyunca Burhaniyelilere unutulmaz saatler yaşattı. İlk olarak Ören Mahallesi Meydanında gösterilerini sunan ekipler, ardından İskele Mahallesine geçerek Yat Limanında oyunlarını sergilediler. Burhaniye'ye gelerek iki gün boyunca gösterilerini sunan Bijelo Polje ekibi ile dostluk yemeği düzenlendi. Burhaniye Rumeli ve Balkan Göçmenleri Derneği ve Burhaniye Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği yemeğe konuk Bijelo Polje ekibi, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Ekibinin yanı sıra Burhaniye Belediyesi Başkan Vekili Özer Koyuncu, Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, Rumeli ve Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı ve üyeleri katıldı. Burhaniye yöresine özel yemeklerin yapıldığı toplantıda gençler iki ülkenin müzikleriyle dans ederek doyasıya eğlendiler. Her iki belediye günün anısına bir birlerine hediye takdim etti.
(FT-EME)

16.08.2017 15:54:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bağyüzü'ndeki anasınıfının protokolü Küçükköy'de imzandı
YEREL

BAĞYÜZÜ'NDEKİ ANASINIFININ PROTOKOLÜ KÜÇÜKKÖY'DE İMZANDI
Başpehlivan Balaban'dan, Başkan Yılmaz'a teşekkür
YEREL

BAŞPEHLİVAN BALABAN'DAN, BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR
Vali Yazıcı, pazarcı esnafını ziyaret etti
YEREL

VALİ YAZICI, PAZARCI ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Dünya Şampiyonu sporcuya Vali Yazıcı'dan altın
YEREL

DÜNYA ŞAMPİYONU SPORCUYA VALİ YAZICI'DAN ALTIN
Taylıeli'nde başarılı çiftçi komşularına örnek oldu
YEREL

TAYLIELİ'NDE BAŞARILI ÇİFTÇİ KOMŞULARINA ÖRNEK OLDU
Burhaniye'de tekne turları ilgi gördü
YEREL

BURHANİYE'DE TEKNE TURLARI İLGİ GÖRDÜ
Şırnak'li öğrenciler Balıkesir'de
YEREL

ŞIRNAK'Lİ ÖĞRENCİLER BALIKESİR'DE
Burhaniye'de salçalık biber kazandırdı
YEREL

BURHANİYE'DE SALÇALIK BİBER KAZANDIRDI
Dursunbey Orman Müdürü Fahri Atalay oldu
YEREL

DURSUNBEY ORMAN MÜDÜRÜ FAHRİ ATALAY OLDU
Dursunbey CUP'ta Şampiyon Menteşspor
YEREL

DURSUNBEY CUP'TA ŞAMPİYON MENTEŞSPOR
Tunçsiper son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

TUNÇSİPER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Burhaniyeli öğrenciler hem üretti hem de sattı
YEREL

BURHANİYELİ ÖĞRENCİLER HEM ÜRETTİ HEM DE SATTI
Dursunbey Er Meydanında Başpehlivan Hamza Köseoğlu
YEREL

DURSUNBEY ER MEYDANINDA BAŞPEHLİVAN HAMZA KÖSEOĞLU
Burhaniye'de zabıtalar dayanışma yemeğinde bir araya geldi
YEREL

BURHANİYE'DE ZABITALAR DAYANIŞMA YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
Burhaniye'de Gönül Dostları Konseri coşturdu
YEREL

BURHANİYE'DE GÖNÜL DOSTLARI KONSERİ COŞTURDU
Burhaniye'de Halk Oyunları Şenliği ilgi gördü
YEREL

BURHANİYE'DE HALK OYUNLARI ŞENLİĞİ İLGİ GÖRDÜ