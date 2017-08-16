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Didim Belediyesi kreş ve gündüz bakım evi açılıyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Belediyesi tarafından yaptırılan Didim Belediyesi Kreş ve Gündüz bakımevi 2017-2018 eğitim öğretim yılında hizmete başlamak için son hazırlıklarını tamamladı.

Didim Belediyesi Kreş ve Gündüz bakımevi tüm Didim halkına açık olacak. Örnek Belediyecilik anlayışına sahip olan Didim Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evinde, çocuklarımız için kalite ön plana çıkarıldı. Sınıfların, etkinlik odalarının, mutfak ve çocuk tuvaletlerinin hepsi sağlığa uygun kaliteli malzemeler özenle seçilerek oluşturuldu. Bakımevinin her odası mevsimsel koşullara uygun ortamı sağlamak için kalorifer ve klima tesisatlarıyla donatıldı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yaptığı açıklamada; "Bölgenin en çok saygı duyulan ve tüm paydaşlarının değer verip özen gösterdiği bir Kreş ve Gündüz Bakımevi olmak vizyonuyla yola çıkan Didim Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi ilk etapta 80 çocuğa hizmet üretebilecek kapasiteye sahiptir. Didim Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Başöğretmenimizin izinde ve İlkelerine ayrıca; Ailesine ve milletine bağlı, değerlerine sahip çıkan, kendini ve etrafını tanıyan, ne yapacağını bilen, kendini ifade edebilen, düşüncelerini paylaşabilen, karar vermeyi öğrenen, fikir ve projelerini sunabilen, güçlü bir kişilik ile ayrıca sağlıklı bireyler olarak yetişkinliğe ulaşmalarını sağlamak için; koruyucu madde konmuş gıdalardan uzak tutarak çocukları küçük yaştan itibaren sağlıklı beslenmeyi fark ettirmeyi amaçlayan bir misyonun sıkı takipçisi olacaktır. Didim Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi; İngilizce, Resim Seramik, Beden Eğitimi Müzik gibi ayrıca başka branşlardan hizmet alıp; Kendi bünyesinde Fakülte mezunu tüm öğretmenleriyle montessori matematik oyuncaklarıyla oynarken öğrenen, Çiftçi Çocuk dersleriyle tarımsal terapi ve öğreti sunan dersleriyle, çocuklarımıza okul öncesi eğitimde geniş bir yelpazede eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Kreş sokağında Bisiklete binme egzersizleriyle, haftada bir yogasıyla, özel inşa edilen Çocuk Masal Odasında dinlenip ve uykuya daldığı, Bahçesinde Park ve Kum Havuzlarıyla Eğitime hazırdır.

Belediye Kreş ve Gündüz Bakımevi; özel undan ekmeklerini, keklerini kendi olanaklarıyla yaparak sağlıklı çocuklar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında kendi üretimleri tarhana, salça, zeytin, yoğurt gibi gıdalarla probiyotik ve ilaçsız tarımdan yararlanacak olup; çocuklarımıza raf ömrü olan yiyecek ve içecekler uzak tutmayı ilke edinmiştir.

Başvuru ve Kayıt İşlemleri.

Didim Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, kayıt yapılan yılın eylül ayı sonuna kadar 36 ayını doldurmuş, 72 aydan küçük ve tuvalet eğitimini tamamlamış çocuklar için kayıt başvurusu alacak.

Başvurular, 16 - 25 Ağustos arası bütün Didim çocukları için yapılacak şekilde planlanmıştır. Başvurularda kontenjanın aşılması durumunda 28 Ağustos'ta kura yöntemiyle alımlar tamamlanacaktır. Kreş ve Gündüz Bakımevi aday başvuru formları Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden temin edilebilir. Kesin kayıt hakkı kazananların hazırlaması gereken evraklar 28 Ağustos 2017 tarihinden itibaren www.didim.bel.tr web adresinden yayınlanacak" dedi.

(MB-Y)



16.08.2017 15:55:11 TSI

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