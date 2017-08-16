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Yıldırım afetlere hazır

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:53
Yıldırım afetlere hazır
Yıldırım afetlere hazır

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, bir yandan ilçenin geleceğini kurtaracak kentsel ve sosyal dönüşüm projelerini hayata geçirirken, bir yandan da afet yönetim planını hazırladı.
17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 18. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, aradan geçen zamana rağmen yaşananların dün gibi hafızalardaki yerini koruduğunu söyledi. Edebali, "Bu acıları bir daha yaşamamak adına ilçemizde kentsel dönüşümü hayata geçiriyor, kentsel dönüşümü bir zorunluluk olarak değerlendiriyoruz. Kentsel dönüşüm hamlemizin temel önceliklerinden birisi, ilçemizi beton tabutlardan kurutarak, güvenli konutlar inşa etmek. Türkiye'ye örnek olacak Mevlana Ulus kentsel dönüşüm projemizde zemini sağlamlaştırmak adına bina inşa etmeden önce jet grout yöntemiyle 14 metre derine inerek zemine su ve çimento karışımı enjekte ediyoruz. Bu kapsamda, 45 bin 188 metre jet grout kolonu imal ettik. Zeminin direnç gücü arttırdığımız gibi olası bir orta veya yüksek şiddetli deprem anında zeminde meydana gelecek sıvılaşmayı asgariye indirmiş olacağız" diye konuştu.
Afet yönetim planını hazırlayarak yaşanması muhtemel felaketlerde can ve mal kayıplarını asgariye indirmek için de çalışmalarını yürüten Yıldırım Belediyesi, bu planların uygulanarak afet stratejilerinin yürütüleceği Afet Acil Yönetim Kriz Merkezi'ni inşa ederek ilçedeki önemli bir açığı da kapatıyor. Yıldırım Belediyesi olarak, olası bir afet durumunda ilçede koordinasyonun sağlanması için 'Afet Yönetim Planı'nın hayata geçirildiğini açıklayan Başkan Edebali, "Yaşanacak afet sonrası hemşehrilerimizin ilk olarak güvenli bir bölgeye intikalini sağlamak adına toplanma yerlerini belirledik. Planımız 6 ay ya da yılda bir kez değerlendirilerek güncellenecek. Vatandaşlarımız afet sonrası ilk etapta yapması gerekenleri bilecek. Yaşanmasını arzu etmesek de olası can kayıpları sonrasında toplu mezar yerleri dahi planımızda yer alıyor. Ayrıca mahalle konaklarımızda deprem odaları oluşturduk. Yeni 17 Ağustoslar yaşanmamasını temennisi ile hepimizi yasa boğan o gecede hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
(MŞ)

16.08.2017 15:54:57 TSI
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