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Bağyüzü'ndeki anasınıfının protokolü Küçükköy'de imzandı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; hayırsever Fatma Pınar Yeşilkaya tarafından Bağyüzü Kırsal Mahallesi'ndeki ortaokulun bünyesinde yaptırılacak olan ana sınıfının protokolü; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız tarafından Ayvalık'ın tarihi güzellikleriyle tanınan Küçükköy Mahallesi meydanında imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında; Bağyüzü Mahallesinde bulunan 1581 Parselde kayıtlı Bağyüzü Ortaokulu bahçesine ana salon 46 m2, mutfak 16 m2 lavabo tuvalet 12 m2 toplam 74 m2 iç ölçülere sahip anasınıfı yaptırılacağı öğrenildi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın yanı sıra Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Fahri Güren, Ayvalık Müftüsü Orhan Tosun ve Ayvalık İlçe Jandarma Bölük Komutanı Özay Dörtepe'nin de hazır bulunduğu Küçükköy meydanındaki bir çay bahçesinde kurulan masada imzalanan protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Hayırseverimiz Pınar hanıma gerçekten müteşekkiriz. Balıkesirliler adına milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Allah bu hayırseverlerimizin sayılarını arttırsın. Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum ki; öncelikle bu iş gönül işidir. Ülkemizde çok sayıda zenginimiz var ama bu tür hayırları yapmıyor, yapamıyorlar. Çeşitli gerekçeleri var. Tabiki bunu kimseyi suçlamak amacıyla söylemiyorum. Bugün burada Pınar hanım sağolsun, Ayvalık'ın bir kırsal mahallesi olan Bağyüzü'ndeki ortaokula anasınıfı ek binası yaptırmak istediğini ve bunu yapmanın gönlünden geçirdiğini söyleyerek bizlere başvuruda bulundular. Tüm masrafları üstlenerek böylesi bir ek binayı Ayvalık'ımıza kazandırmayı amaçlıyor. Pınar hanım güzel şey yaptı. Çok kalıcı bir eser bırakıyor. Bende şahsen Pınar hanımın yerinde olmak isterim. Orada eğitim görecek ve mezun olacak çocukların duasını almak, onların teşekkürünü almak herhalde hem bu dünya, hem de öteki dünya için çok güzel bir şey olsa gerek. Pınar hanım bugün bu şerefe ve onura ulaşıyor. Bizde, devletimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Allah bu yönde kalıcı eser bırakmak isteyen hayırseverlerimizin sayısını arttırsın" dedi.

Anlamlı protokolün imzalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan hayırsever Fatma Pınar Yeşilkaya ise; "Bu işin en kolay yanı proje hazırlamak ama önemli olan bu hazırlanan projeyi tamamlamak. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. En güzel şekilde tamamlayıp, yardımımızı en güzel şekilde Bağyüzü'ne inşa edebilelim" temennisinde bulundu.

(SS-EME)



16.08.2017 15:55:43 TSI

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