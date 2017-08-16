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Adıyaman Belediyesinden su kesintisi uyarısı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:54
Adıyaman Belediyesinden su kesintisi uyarısı
Adıyaman Belediyesinden su kesintisi uyarısı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi, altyapı çalışmalarının devam ettiği mahallerde teknik sebeplerden dolayı suların bir gün süreyle kesileceğini duyurdu.
Şehrin 30 yıllık altyapısını baştan sona değiştiren Adıyaman Belediyesi, değişen altyapının bağlantılarını sağlamak için çalışmaların yapıldığı mahallelerde içme suyunun bir gün süreyle kesilecek. Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) tarafından altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği Bahçelievler, Bahçecik, İmamağa, Sıratut, Yenipınar, Kap Cami, Hocaömer, Ulu Cami, Mara, Musalla, Varlık ve Eskisaray mahallelerinde 17 Ağustos Perşembe günü saat 08:00 ile 22:00 arasında suların kesileceğini duyurarak, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri almalarını istedi.
(CK-SD-Y)

16.08.2017 15:55:54 TSI
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