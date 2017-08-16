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79 Çermikli öğrenci fen liselerine yerleşti



DİYARBAKIR (İHA) - Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı (TEOG) sonuçlarına göre Çermik'ten 79 öğrenci fen liselerine yerleşerek büyük bir başarıya imza attı.

Çermik'te TEOG sonuçlarına göre, 79 öğrenci fen liselerine, 261 öğrenci Anadolu imam hatip liselerine, 320 öğrenci Anadolu liselerine, 21 öğrenci sağlık meslek liselerine, 230 öğrenci çeşitli meslek liselerine, 100 öğrenci açık liselere, 13 öğrenci proje okullarına, 1 öğrenci ise sosyal bilimler lisesine yerleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, yapılan TEOG sınavında Çermik'te 5 Türkiye birincisinin çıktığını belirterek, TEOG ortalamasında Diyarbakır'ın 3 puan önüne geçildiğini, ilçe genelinde 1025 öğrencinin yerleştiğini, bu yıl Bakanlık tarafından hayata geçirilen proje okullarına ise 13 öğrencinin yerleştiğini söyledi. Bozdoğan, Çermik'te ki mevcut eğitim düzeyini daha ileriye taşımak için okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenci velileriyle birlikte çalıştıklarını ve öğrencileri TEOG'a hazırlamak için okullar bünyesinde TEOG'a hazırlık kursları açtıklarını söyledi. Başarıda payı olan herkese teşekkür eden Müdür Bozdoğan, hedeflerinin ilçede daha çok öğrenciyi fen liselerine yerleştirmek olduğunu söyledi.

(İHA-MP-Y)



16.08.2017 15:57:08 TSI

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