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Yunusemre Belediyesi'nin acı günü



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MANİSA (İHA) - Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün sevilen personeli Metin Yılmaz, Malta Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan, burada yapılan kontrollerde aort yırtılması teşhisi konduktan sonra ameliyata alınan Yunusemre Belediyesi Zabıta personeli Metin Yılmaz (42) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası zabıta memurunun ölüm haberi kentte büyük üzüntü yaratırken; Yılmaz için Malta Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Yılmaz'ın naaşı ebedi istirahatgahı olan Kırtık Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediye başkan yardımcıları, Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, daire müdürleri, oda başkanları, mesai arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı.

(AY-Y)



16.08.2017 16:00:01 TSI

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