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VASKİ'den içme suyu abonelikleri için büyük kolaylık



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), içme suyu abonelikleri için büyük kolaylık getirdi.

İçme suyu aboneliği konusunda sürdürülen bilgilendirme toplantıları kapsamında, şehir merkezi ve ilçelerdeki tüm mahalle muhtarlarıyla tek tek görüştüklerini kaydeden VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara mesaj vererek, içme suyu aboneliği için sunulan fırsatın mutlaka değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Edremit ve İpekyolu ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelen Çayırlı, mahalle statüsüne yeni geçen yerleşim yerlerindeki vatandaşların herhangi bir abone ücreti ödemeyeceğini açıkladı.

Su sayaçlarını vatandaşın kendisinin taktırabileceği gibi VASKİ personelince de sayaç montajı yapılabileceğini dile getiren Çayırlı, "Tahsilatların başlamasıyla birlikte, tarifenin dörtte biri üzerinden tahsilat yapılacak olup, belirtilen sürede başvuruda bulunulması halinde aboneliklerde istenen yapı kullanma izni ya da ruhsat istenmeyecektir" dedi.

İçme suyundaki kayıp ve kaçağın önüne geçmek, adaletli şekilde su dağıtımı yapabilmek amacıyla su kullanımının kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Çayırlı, "İçme suyunu bilinçsiz şekilde kullanarak israf eden vatandaşlarımızdan kaynaklı olarak VASKİ içme suyu temini sağlamamış algısı oluşmaktadır. Bütün mahallelerimize içme suyu şebekesi çekilmiş, ihtiyaç doğrultusunda depolar ya da su kaynakları tesis edilmiştir. Verdiğimiz hizmetin sürdürülebilir olması, kalitenin artması, içme suyu kullanım bilincini geliştirmek, kayıp ve kaçağın önüne geçebilmek için abonelik yapılması büyük önem arz etmektedir. Belirlenen sürede aboneliklerini yapmayan vatandaşlarımız hakkında yasal işlem başlatılacağını da belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Toplantı, muhtarlara abonelik için yapılması gerekenlerin anlatılması ve örnek abonelik dilekçelerinin dağıtımıyla sona erdi.

(MSA-Y)



16.08.2017 16:01:51 TSI

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