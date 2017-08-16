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Bayburtlu çiftçilere makine parkı



(Fotoğraflı)



Beşir Kelleci

BAYBURT (İHA) - Bayburt Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğünce oluşturulan çiftçi ortak makine bu yıl yeni alınan makinelerle 25 araca ulaştı. Çiftçiler uygulamadan son derece memnun olduklarını dile getiriyorlar.

Bayburt Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü yeni alınan fasulye hasat makinesi, anıza ekim mibzeri, traway ve selektör ile çiftçi ortak makine parkını güçlendirdi. İl Müdürlüğünce oluşturulan ve 25 araca ulaşan makine parkını çiftçiler kullanıyor.

Proje koordinatörü ve makine parkı sorumlusu Ziraat Mühendisi Muammer Araz; 2014 yılında başlatılan proje kapsamında yeni alınan makinelerle birlikte 25 makineye ulaştıklarını belirterek, makine parkının özellikle ekim ve hasat dönemlerinde çiftçiler tarafından yoğun olarak kullanıldığını belirtti.

Ziraat Mühendisi Muammer Araz; "Bu yıl özellikle organik fasulye yetiştiriciliğini geliştirmek için fasulye hasat makinesi alarak çiftçilerimizin kullanımına sunduk. Tarımda makine alımında yanlış tercihler önemli bir kaynak israfına yol açabiliyor. Bazen bir işletme için alınan bir makine maliyetine göre çok atıl kalabiliyor. Makine parkımız hem çiftçilerimiz ekonomik olarak almakta güçlük çektikleri makineleri kullanma imkânı buluyor. Diğer yandan bazı yeni makineleri bizzat kullanarak makine alımında doğru karar vermelerine imkân sağlıyor. Hayvancılığın yoğun olduğu ilimizde yem üretimine yönelik ot silaj makinesi gibi makinelerimiz bulunuyor. Yine bu yıl hayvanlarda ayak bakımı için kullanılan traway alarak çiftçilerimizin kullanımına sunduk." dedi.

Şube Müdürü Abdurrahman Müftüoğlu ise Proje çiftçiler tarafından oldukça rağbet gördüğünü belirterek bazen taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Makine parkının kullanım faydalarının yanında çiftçilerin makine alımında doğru tercih yapmalarına katkı sağladığını belirten Abdurrahman Müftüoğlu, önümüzdeki dönemde ilçelerde de benzer makine parkı kurulacağını söyledi.

(BK-AT-Y)



16.08.2017 16:05:00 TSI

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