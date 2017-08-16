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Adıyamanlı gençler 15 Temmuz'un izlerini Ankara'da yerinde görecek



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması için hayata geçirdiği Gençler Asla Unutmaz projesi devam ediyor.

Gençler asla unutmaz sloganıyla 15 Temmuz'da destansı bir kahramanlığa imza atan gençler, Ankara'da bir araya gelecek. 15 Temmuz hain darbe girişiminin asla unutulmayacağını belirten Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "İlimizden Ankara'ya gönderdiğimiz 40 gencimiz, ilk ziyaretlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gerçekleştirecek. Gençler daha sonra Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü gibi darbe girişiminde tahribata uğrayan yerler ile Karşıyaka Şehitliği, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Tacettin Dergahı gibi mekanları ziyaret edecek" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



16.08.2017 16:06:47 TSI

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