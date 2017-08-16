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İpekyolu Belediyesinden çiftçilere alternatif ürün

- Çiftçiler ilk defa nohut, mercimek ve çörek otu hasadı yaptı



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından başlatılan 'Alternatif Üretimin Geliştirilmesi' projesi kapsamında çiftçiler ilk nohut, mercimek ve çörek otu hasadını yaptı.

İpekyolu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde hayata geçirilen 'Alternatif Üretimin Geliştirilmesi' projesi kapsamında bu yıl ilk defa ekilen nohut, mercimek ve çörek otunun hasadı yapıldı. İlçeye bağlı Ağızlıkara Mahallesi'nde uygulanan projenin hasat töreninde bir açıklamada bulunan İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ercan Çıplak, yaklaşık 200 dekarlık alana nohut, 200 dekarlık alana mercimek ve 500 dekarlık bir alana da çörek otu ekiminin yapıldığını belirtti. Proje kapsamında yöreye uyumlu olduğu halde üretimi çok az yapılan nohut, çörek otu ve mercimeğin daha önce ekilen buğday ve arpa üretimine göre 4 kat daha fazla maddi gelir elde ettiklerine dikkat çeken Çıplak, "Kırsal alana yönelik birçok projeler uyguladık. Bunlardan bir tanesi de 'Alternatif Üretimin Geliştirilmesi' projesidir. İlçemizde kuru tarım çok hâkim, ilçelerimizde sulama koşulları yetersiz olduğundan dolayı nadas tarımı yapılıyor. Bizde bu ilçemizde arpa ve buğday dışındaki tarım ürünlerinin artması için böyle bir çalışma içerisine girdik. Çalışmamızı; 5 farklı köyde, 10 çiftçimize nohut uygulamasında bulunduk. İlimiz koşullarında nohuttun verimi ve bölgeye adaptasyonunu görmeye çalıştık. Yaptığımız çalışma sonucunda nohut üretiminde başarı elde ettik" dedi.

Kuru tarım arazilerinde buğdaya alternatif olarak nohut ekimi yapıldığında 4 kat daha fazla gelir elde edilebileceğinin altını çizen Çıplak, önümüzdeki yıllarda çiftçilere tahsis edecekleri harman makineleriyle tohum desteklerinin devam edeceğini söyledi. Van'da buğday verimi ortalamasının kuru şartlarda 130 kilogram olduğunu ifade eden Çıplak, "Bu da yaklaşık 250 liralık bir gelir oluyor. Biz nohut üretiminde dekar başına 130 kilogram ve bin liraya yakın üretim elde ettik. Buğday ve arpa üretimine göre 4 kat daha fazla maddi gelir elde etmiş olduk. Aynı zamanda belediye olarak ekimi artırıp ve kolaylaştırmak için çiftçilerimize ekim ve harman makinelerini ücretsiz tahsis ettik. Harman makinesiyle de hasadı kolaylaştırmak istedik. Bu da özellikle bölge için büyük bir sorundu. Bölgede çok fazla bulunmayan bu makineyi ilçemizdeki çiftçilerin hizmetine sunduk. Projemizi önümüzdeki yıllarda da geliştirerek devam ettireceğiz. Projemizin sonuçlarını olumlu görmek bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilk defa ekilen ürünlerden iyi bir gelir elde etiklerini söyleyen çiftçi Burhan Ateş ise, 45 dönüm araziden 7 ton nohut almayı planladıklarını belirterek, "Belediyemiz bizim üretimimizi kolaylaştırmak için gereken her türlü kolaylığı sağladı. Bu desteklemelerden dolayı kaymakamımıza ve Ercan Çıplak Bey'e teşekkür ederiz. Bu şekilde bölgede farklı bir ürünün tanıtımı yapıldı. Bizim gibi çiftçiler bu şekilde daha güzel verim alıp, daha çok kazanabilir" şeklinde konuştu.

(ATL-MSA-Y)



16.08.2017 16:07:14 TSI

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