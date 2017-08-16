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Sakarya'da toplu taşımada hedef maksimum memnuniyet



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförlerine 'Öfke ve Stres Kontrolü' başlığı altında sunulan eğitimlerle ilgili konuşan Ulaşım Dairesi Başkanı Pistil, amaçlarının vatandaşlara daha kaliteli ulaşım hizmeti sunmak olduğunu belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından belediye otobüslerinde görevli şoförlere 'Öfke ve Stres Kontrolü' başlıklı eğitimler veriliyor. Uzman Psikolog ve Eğitim Uzmanı Özkan Şenol tarafından sunulan eğitimlere, Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde görevli şoförler katılıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, ulaşımda kaliteyi her geçen gün daha da yukarı taşımak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını, vatandaşa ulaşım hizmetinin sunulmasında etkin rol oynayan otobüs şoförlerine de gerekli eğitimleri vermek için programlar düzenlediklerini söyledi. Pistil, güvenli ve güler yüzlü hizmet sunmanın öncelikleri olduğunu kaydetti.

Toplu taşımada tercihin ve standartların yükseltilmesi konusunda gerekli adımları attıklarının altını çizen Pistil, "Bu doğrultuda hem donanım hem de insan gücü olarak vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmak için yenilikler hayata geçiriyoruz. Şoförlerimiz sunulan eğitimlerde öfke ve stres anında neler yapılması gerektiğini öğrenmiş oluyor. 4 haftasonu boyunca devam edecek eğitim programlarında tüm belediye otobüsü şoförlerimizi Sakaryalı vatandaşlarımıza daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunabilmeleri için eğitime tabi tutacağız. Hedefimiz toplu taşımada maksimum memnuniyettir" dedi.

(BCT-İÇ)



16.08.2017 16:07:55 TSI

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