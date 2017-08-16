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Tepebaşı halk dansında Türkiye'yi temsil etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 25 kişilik bir ekiple Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katıldı.

2004 yılından beri düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Sremfolkfest" Uluslararası Sırbistan Halk Dansları Festivali 11-15 Ağustos tarihleri arasında Avrupa'nın Sremsika Mitrovica'da gerçekleştirildi. Aralarında Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Şili, Makedonya, Peru, Slovenya'nın da bulunduğu 13 ülkeden katılımla gerçekleşen festivalde Türkiye'yi Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu temsil ederek Karadeniz, Zeybek, Halay ve Roman dans örneklerini sahneledi. Yoğun katılımın gerçekleştiği gösteride performans sergileyen dans ekibimiz, farklı ülkelerden katılımcıların da büyük beğenisini toplamayı başardı. Dünya'daki bütün ulusların kültür ve geleneklerini dansla ve müzikle kutlayarak tanıtmayı amaçlayan "Sremfolkfest" Uluslararası Sırbistan Halk Dansları Festivali'nde, katılımcı topluluklar uluslararası düzeyde karşılıklı olarak işbirliği ve dostane ilişkiler de kurdu. Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da binlerce kişi karşısında gösterdiği başarılı performansı ile uluslararası festivalde adından övgüyle söz ettirdi.

(AS-Y)



16.08.2017 16:10:40 TSI

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