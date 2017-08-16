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Seramik sanatçıları Başkan Kurt'u ziyaret etti



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Çalıştayı Şehrin Ateşine' katılan sanatçılar Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt ve sanatçılar bir süre sohbet etti. Odunpazarı Belediyesi'nin sanat ve sanatçıya her zaman destek verdiğini söyleyen seramik sanatçıları, Odunpazarı Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Çalıştayı'nda yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Sanatçıların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, "Bu yıl Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Çalıştayı'nın üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da birbirinden eşsiz eserlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Çalıştay sonrasında, 20 Ağustos Pazar günü, sizlerin yaptığı eserleri Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde sergilemeye başlayacağız. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak, sizin de belirttiğiniz gibi her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

(AS-Y)



16.08.2017 16:11:31 TSI

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