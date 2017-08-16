YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hasta köpek tedavi altına alındı

Hasta köpek tedavi altına alındı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan bir ihbar sonucunda bulunan hasta köpek, Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine sokaktan alınan hasta köpek, Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ivedi bir şekilde tedavisine başlandı. Köpeğin yaralar içerisinde olduğunu söyleyen yetkililer, "Duyarlı vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbarlar neticesinde ölmek üzere olan bir köpek bulduk. Rehabilitasyon merkezimize getirdiğimiz ve çeşitli hastalıklarla boğuşan köpeğimiz yaralar içerisindeydi. Tedavisine hızlı bir şekilde başladığımız köpeğimizin bir an önce sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(CK-SD-Y)



16.08.2017 16:19:25 TSI

NNNN

