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Kurs gören kadınlar kendi iş yerlerini açtı



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kurslardan mezun olan bayanlar kendi iş yerlerini kurmaya başladı.

Viranşehir Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Becerikli Kadınlar Merkezinde kurs gören ve mezun olan bayan öğrenciler, kendi iş yerlerini kurarak aile bütçelerine katkı sunmaya başladı. Kuaförlük kursundan mezun olup kendi imkanlarıyla iş yeri açan öğrencileri ziyaret eden Becerikli Kadınlar Merkezi sorumlusu Leyla Erik, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kendi iş yerlerini açan bayan kursiyerlerle görüştükten sonra bir değerlendirmede bulunan Leyla Erik," Hürriyet Mahallesi Becerikli Kadınlar Kültür Merkezinde kadınlarımız açılan meslek edindirme kurslarında dikiş ve kuaförlük olmak üzere işleyişte pratikte her zaman ihtiyaç duyulan meslekler öğreniyor. Bunun yanı sıra Becerikli Kadınlar Kültür Merkezimizde kuran Kursu, okuma yazma kursu, bilgisayar kursu gibi kurslardan faydalanılıyor. Her hafta sağlık alanında uzmanlar kadınlara eğitim amaçlı seminerler veriyor. Kadın hastalıkları başta olmak üzere bir çok konuda eğitim veriliyor. Bunun yanında ilçe müftülüğümüzle birlikte haftalık dini ve manevi sohbetlerle de kadınlarımızı bilinçlendiriyoruz"dedi.

Genç girişimcilerle sohbet edip onların sorunlarını dinleyen Erik, iş yeri açan hanımların yetkili makamlardan malzeme konusunda maddi destek istediklerini dile getirdi.

(Şİ-SD-Y)



16.08.2017 16:19:43 TSI

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