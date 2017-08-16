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MHP İl Başkanı Baloğlu'ndan konser açıklaması



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, Kırıkkale'de şehit olduğu gün konser yapılmasının doğru bir karar olmadığını belirterek, "MHP teşkilatları ve mensupları bu tür şarlatanlara hiçbir zaman fırsat vermeyecek ve dimdik karşılarında durmaya devam edecektir" dedi.

MHP İl Başkanı Baloğlu, 12 Ağustos Cumartesi günü bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Mehmet Yılmaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diledi. Başkan Baloğlu, şehit cenazesinin olduğu gün Tüm Gençlik Teşkilatı'nın (TGT) Kırıkkale'de ısrarla konser yapmak istediklerini, milliyetçi bir yapıya sahip olan Kırıkkale'de vatandaşların şiddetle bu işe karşı çıktığını söyledi. Baloğlu, "Buna binaen ilgili vatandaşlarla bu konserin iptal edilmesi yönünde bir takım girişimlerde bulunulmaya çalıştık. İlgili yapının internet sitesindeki telefonlardan kendilerine ulaşılamadı. Bazı kişilerin araya girmeleri sonucu irtibat sağlandı. Kırıkkale'nin hassasiyetleri ilgili kişiye aktardık ve konserin iptal edilmesi gerektiği söyledik" ifadelerini kullandı.



"İlimizde şehit varken gülüp eğlenmek bize yakışmaz"

Baloğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bununla da beraber Kırıkkale'nin en işlek caddesinde ellerine megafon alarak devletin çeşitli kademelerine ve siyaset yapan kişilere ağır ithamlarda bulunmuşlardır. Ne olduğu belli olmayan bu kişilerin STK'ları kendilerine siper ederek Kırıkkale'nin hassasiyetlerini göz ardı edip ve bunu da bir siyasi malzeme olarak kullandıkları ayrıca kendilerini ön plana çıkarıp reklam hevesinde oldukları görülmüştür. Şu unutulmasın ki, MHP teşkilatları ve mensupları bu tür şarlatanlara hiçbir zaman fırsat vermeyecek ve dimdik karşılarında durmaya devam edecektir. Burada biz ve bizim gibi milliyetçiler olduğu takdirde ilimizde şehit varken gülüp eğlenmek bize yakışmaz. Bu ve buna benzer gelişen olayları tertip edenler buranın Kırıkkale olduğunu unutmasınlar. Yine yapsınlar yine misli ile karşılığını bulacaklar. Ne mutlu Türküm diyene."

Kırıkkale'de yapılması planlanan konser, MHP'nin tepkisi üzerine iptal edilmişti.

(MT-SLH-SÜ-Y)



16.08.2017 16:20:42 TSI

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