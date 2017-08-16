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Arabulucu Aylin Arıkan, Zorunlu Arabuluculuk Yasası'nı anlattı



(Fotoğraflı)



Ayhan Gülver

EDİRNE (İHA) - Arabulucu Avukat Aylin Arıkan, açıklamada, Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi beklenen zorunlu arabuluculuk yasası hakkında bilgi verdi.

Arıkan, arabuluculuğun, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve 20'yi aşkın ülkede uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu söyledi.



"Ucuz ve hızlı bir yol"

Arabuluculukta kazan-kazan ilkesinin hakim olduğunu belirten Aylin Arıkan, "Mahkemedeki gibi bir taraf üzülerek ayrılmaz. Ayrıca taraflar sonuca kendileri, birlikte karar verirler. Arabuluculuk yargı yoluna göre çok daha ucuz ve hızlı bir yoldur. Dava yolunda bir günde uyuşmazlığı çözmeniz mümkün değilken, arabuluculuk yoluna başvurduğunuzda belki de aynı gün içerisinde uyuşmazlığı çözebilirsiniz. Üstelik de kaybedenin olmadığı, gönüllülük esasına dayalı bir süreçtir. Yani istediğiniz an süreçten vazgeçebilirsiniz. Anlaşmaya varılması halinde ise her iki taraf da kazanmış olacaktır. Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar" dedi.



"Arabuluculuk yasası çıktığında taraflar mahkemeden önce arabulucuya gitmek zorunda olacaklar"

Arabuluculuk sürecin işleyişi hakkında bilgi veren Aylin Arıkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Örneğin bir işçi işten atılmış olsun. Arabulucu ile uyuşmazlığını çözmek isterse, öncelikle yapacağı şey bir arabulucuya gitmek. Adliyelerde arabuluculuk merkezlerinden, eğer yok ise sulh hukuk kaleminden arabulucu listelerine ulaşır. Arabulucu ile ilk görüşmesini yaptıktan ve durumu arabuluculuk ile çözmek istediğini söyledikten sonra, arabulucu karşı tarafa yani işverene bir davet mektubu gönderir. 30 günlük bir cevap süresi verilir. Mektuba eğer görüşmelere katılmaz ise işçinin yasal hakkını mahkemede arayacağı ve arabuluculuk yönteminin iki taraf için de sağlayacağı faydalar yazılır. Zorunlu Arabuluculuk Yasası çıktığında taraflar mahkemeden önce arabulucuya gitmek zorunda olacaklar. 3 hafta içerisinde anlaşamazlar ise mahkeme yoluna gidebileceklerdir."

(AG-MEF-Y)



16.08.2017 16:21:35 TSI

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