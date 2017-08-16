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Kuşadası Belediyesi tarihi dokuyu koruma projelerine devam ediyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:19
Kuşadası Belediyesi tarihi dokuyu koruma projelerine devam ediyor
Kuşadası Belediyesi tarihi dokuyu koruma projelerine devam ediyor

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi, tarihi dokuyu korumak amacıyla başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.
Tarihi dokuyu koruma projeleri kapsamında Yıldırım Caddesi ve Yıldız Sokak'ta bulunan Anıtlar Kurulu'ndan onaylı iki tarihi Kuşadası evinin restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinirken Kuşadası'nın en eski öğretmenlerinden Sevil Altaş tarafından Kuşadası Belediyesi'ne bağışlanan Dağ Mahallesi Okurlar Sokak'ta bulunan binanın restorasyon çalışmalarına ise başlandı.
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediyesi tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) desteği ile yaşama geçirilen "Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar" başlıklı proje kapsamında restorasyon çalışmaları devam eden evler ile 2012 yılında Kuşadalı hayırsever Sevil Altaş tarafından Kuşadası Belediyesi'ne bağışlanan binada başlatılan çalışmaları inceledi.
Tarihi Kuşadası evlerinin turizme kazandırılması, yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel değerlerin turizme entegre edilmesi ile Kuşadası genelinde çeşitli kültürel rotaların oluşturulması hedefiyle hazırlanan proje kapsamında Anıtlar Kurulu'ndan onaylı iki tarihi Kuşadası evinin restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yıldırım Caddesi üzerinde yer alan bina "Türk Kahvesi Evi", Yıldız Sokak'ta yer alan bina ise "Ege Mutfağı" adıyla hizmet vermeye başlayacak.
Başkan Kayalı, GEKA desteği ile restorasyon çalışmaları devam etmekte olan binalarda yaptığı incelemenin ardından Kuşadalı hayırsever Sevil Altaş tarafından mülkiyeti Kuşadası Belediyesi'ne, intifa hakkının ise yüzde ellisi Kuşadası Belediyesi'ne yüzde ellisi KEGEV'e Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi olarak kullanılmak üzere bağışlanan Dağ Mahallesi Okurlar Sokak'ta bulunan binayı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sevil Altaş Evi'nde Kuşadası Belediyesi tarafından, Aydın Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı desteği ile yürütülen çalışmaların yılsonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.
(ZH-MB-Y)

16.08.2017 16:21:45 TSI
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