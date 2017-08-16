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Güvercinada'da muhteşem yaylı dörtlüsü konseri



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen "Güvercinada Konserleri" kapsamında gerçekleşen "Yaylı Dörtlüsü" konseri sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kemanda İmge Tilif ile Ozan Dinç, viyolada Deniz Çağlar, viyolonselde ise Özgür Elgün'ün yer aldığı konserde seslendirilen J. S. Bach ve A. Piazzola'ya ait eserler, dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak geçtiğimiz yıl ziyarete açılan Güvercinada, birbirinden güzel konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Güvercinada Konserleri adıyla düzenlenen dinletiler kapsamında gerçekleşen Yaylı Dörtlüsü klasik müzik konseri büyük bir katılımla gerçekleşti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu'nun da katıldığı konserde Tilif, Dinç, Çağlar ve Elgün tarafından J. S Bach'a ait Brandenburg Konçertosu ve A. Piazzola'ya ait Liber Tango isimli eserler icra edildi.

Güvercinada Konserleri, 24 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da düzenlenecek olan ve trompette İmer Demirer, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Ediz Hafızoğlu, piyanoda Uğur Güneş, vokalde ise Ayşe Gencer'in yer alacağı Caz Konseri ile devam edecek.

(ZH-MB-Y)



16.08.2017 16:22:15 TSI

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