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Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm sağlık hizmetleri yeni yerinde verilecek



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ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verilen poliklinik, yoğun bakım ve acil servis hizmetlerinin yarından itibaren yeni hastane binasında verileceği bildirildi.

Vali Necmettin Kılıç, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacı ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sinan Zehir, hastanede düzenledikleri basın toplantısı düzenleyerek taşınma işlemlerinin Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ifade ettiler.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (eski bina) C bloğunda sağlık hizmetlerinin verilmeye devam edeceğini açıklayan Vali Necmettin Kılıç, tadilat çalışmalarının ardından C bloğun yeni hastaneyi destekleyen bir birim olarak faaliyetlerine devam edeceğini dile getirdi.

Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde de fiziki mekanın yetersizliği nedeniyle zaman zaman sorunlar yaşanabildiğine dikkat çeken Kılıç, "Merkezimiz hasta kombinasyonunun önemli bir bölümünü karşılıyor. Ayrıca merkeze bağlı Gülabibey ve Buharaevler mahallesinde iki tane semt polikliniği var. Hasanpaşa Semt Polikliniğini boşaltıyoruz. Orada tadilat yaparak Ağız Diş Sağlığı Merkezimize ek bina olarak tahsis edeceğiz. Daha iyi sağlık hizmetiyle vatandaşı tanıştıracağız. Çoruma hayırlı olsun" dedi.

"Hastane önüne araç parkına müsaade etmeyeceğiz"

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni hizmet binasına taşınmasıyla birlikte bölgede artan trafik yoğunluğu nedeniyle gündeme gelen şikayetlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Kılıç, "Hastane önündeki trafik yoğunluğu ile ilgili emniyete gerekli talimatı verdim. Çalışmalar yapılıyor. Hastane tamamen taşındıktan sonra burada gerekli düzenlemeler yapılacak. Hastaneye gelen hiçbir araç anayola park edilmeyecek. Burada 2 bin 500 araçlık kapalı ve açık otoparkımız var. Hastaneye gelen tüm araçları otoparkta olacak. Dışarıda araç kalmayacak. İnsanlar hastasını bıraktıktan sonra aracını otoparka çekecek. Buna alışmak zorundayız. Dışarıya araç bıraktırmadığımızda trafik kolaylaşacak. Trafik levhaları ve ışıklarıyla bunu destekleyeceğiz. Stadyum, Güney kampus tamamlandığında ilave ekstra tedbirler alacağız. Esas çözüm üst geçit, farklı seviyeli kavşağın tasarlanması ve düşünülmesi lazım. Bunlar bir şekilde uzmanlar tarafından incelenerek, uzman gözüyle planlanması lazım. Hastane tamamen açıldıktan sonra şuan ki trafik sıkıntısı olmayacak. Ana caddeye araç parkına izin verilmeyecek. Kısa vadede bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Uzun vadede bu yol yükü taşıyabilir mi taşıyamazsa onunla ilgili gerekli yatırımlarda yapılır" ifadelerini kullandı.

"Acil sağlık ve poliklinik hizmetleri artık yeni hastanemizde"

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacı ise, bu hafta sonuna kadar da polikliniklerin tamamının taşınacağını belirterek, "Poliklinik hizmetleri burada verilecek. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren de yataklı servislerimizin tamamı taşınmış olacak. Ameliyathaneleri, yoğun bakımları tamamen taşımış olacağız. Yarın yani 17 Ağustostan itibaren acil sağlık hizmetleri burada verilmeye başlanacak. Bayrama kadar hastanemiz tamamen yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak. Acil sağlık hizmetleri de dahil hastaların tamamını yeni hastanemize bekliyoruz. Şunda yoğun bakımda hastalarımız var. Hafta sonuna kadar onları da buraya taşıyacağız" diye konuştu.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sinan Zehir, hastaların poliklinik hizmeti almak için yarından itibaren eski hastane değil yeni hastaneye gelmeleri gerektiğini kaydederek, "Bunun dışında acil servise başvuran hastamız yatış kararı verildiyse buraya yatıracağız. Yoğun bakım ihtiyacı varsa onu da buraya yatıracağız. Servisler, yoğun bakım ve acil servis yeni hastanede olacak. Olağanüstü durumlar için orasını sürekli hazır tutmaya devam edeceğiz. Bu kadın doğum ve çocuk acil için de geçerli. Yeni hastanede çocuk ve yetişkin acili aynı çatı altında ama ayrı ayrı olacak" ifadelerini kullandı.

(MMY-BÖ)



16.08.2017 16:24:13 TSI

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