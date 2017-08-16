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Memur-Sen heyeti zam için AK Parti Adana İl Başkanı Yeni'nin kapısını çaldı

- Memur-Sen Adana İl Başkanı Sezer:

- "Madem ki refah seviyemiz yükseliyor o zaman kamu çalışanlarına da refah payından pay verilmeli"



(Fotoğraflı)



Nuri Pir

ADANA (İHA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Adana İl Başkanı Mehmet Sezer ve beraberindeki heyet, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana İl Başkanı Fikret Yeni'yi ziyaret ederek hükümetin kamu çalışanlarına yönelik zam teklifini artırması için çağrıda bulundu.

Memur-Sen'e bağlı sendikaların il temsilcileriyle Başkan Yeni'yi ziyaret eden Sezer, hükümetin 2018-2019 yılları için yüzde 3+3'lük zam teklifine kapalı olduklarını kaydetti.

Kentte 25 bin kamu çalışanını temsil ettiklerini dile getiren Sezer, "Madem ki refah seviyemiz yükseliyor o zaman kamu çalışanlarına da refah payından pay verilmeli" diye konuştu.

Sezer, 3 alternatif olarak şu teklifte bulundu:

"2018 yılı için birinci alternatifimiz yüzde 10 + yüzde 6 zam. İkinci alternatifimiz taban aylığa + 75 lira + yüzde 7 + yüzde 7. Üçüncü alternatifimiz ise 15 puan ilave yüzde 6 + 6. 2019 yılı için ise birinci alternatifimiz yüzde 10 + yüzde 8 zam. İkinci alternatifimiz taban aylığa + 75 lira + yüzde 7 + yüzde 7. Üçüncü alterantifimiz ise yüzde 10 + yüzde 8 zam."

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ise "Gönül ister ki siz 3 isterken devletimiz 5 verse" diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyondan kaynaklanan farkı zaten devlet ödeyeceği için yüzde 3'lük bir refah payı verilmiş oluyor. Refah payından herhangi bir şey almadığınız noktasındaki beyanınız çok doğru olmuyor. Devletimizin, bu noktada etkin ve yetkin şekilde hareket edecek olan hükümet yetkililerimizin yaptığı araştırmalarda böyle bir sunum ortaya çıktı. Tekrar pazarlıklar olur mu, artar mı? İnşallah olur. Diyalogla bu iş Allah'ın izniyle çözülecek. Bir tarafın değil, bu işin tüm paydaşlarının mutlu olacağı bir sonuca inşallah ulaşılır."

Başkan Yeni, Memur-Sen'in bu talebini teşkilatlar aracılığıyla Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Julide Sarıeroğlu'na ileteceklerini kaydetti.

(NPR-Y)



16.08.2017 16:32:18 TSI

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