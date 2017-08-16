Akıma kapılan genç hayatını kaybetti
(Fotoğraflı)
Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Olay, Petrolkent Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta işçi olarak çalışan 29 yaşındaki Ö.Ü., elektrik akımına kapıldı. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.Ü., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ö.Ü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(OA-MP-Y)
16.08.2017 16:32:25 TSI
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