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'Sosyal Yaşam Okulu' projesi eğitim çalışmaları sona erdi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:31
'Sosyal Yaşam Okulu' projesi eğitim çalışmaları sona erdi
'Sosyal Yaşam Okulu' projesi eğitim çalışmaları sona erdi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sürdürülen 'Sosyal Yaşam Okulu' projesi etkinlikleri kapsamında çocuklara ve velilere yönelik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları sona erdi.
Ebeveynler için düzenlenen çocuk istismarı konulu seminerden, çocuklara doğa sevgisi aşılanması amacıyla gerçekleştirilen 'Doğadaki Sesler' etkinliğine kadar pek çok konuda gerçekleştirilen eğitimler yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 'Doğadaki Sesler', 'Şiir Etkinliği', 'Bahçe Etkinliği' gibi çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlayarak, zeka gelişimini olumlu yönde etkileyecek programların yanı sıra 3-4 yaş arası çocuk sahibi anneler için de çocuk istismarı konusunda bilinçlendirici eğitimler düzenlendi.
Çocuklar bahçe şekillerini öğrendiler
Bahçe etkinliklerinde Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden Başak Demiray'ın verdiği eğitimler kapsamında permakültür, doğadaki insan yerleşimleri, doğal ekosistemlerden örneklenen ziraat uygulamaları ve sürdürülebilirlik görüşüne uygulanan ekolojik tasarımlar konularının anlatıldığı çocuklara bahçe tasarımları hakkında da eğitim verildi. 9-10-11 yaşarasında bulunan çocuklar mandala bahçe, dikey bahçe, spiral bahçe, kare bahçe ve 3 gözlü kompost kutusu gibi bahçe tasarımlarını öğrenerek doğayı da tanıma fırsatı buldu.
Çocuklar şiirlerle tanıştı
Şiir etkinliğine katılan çocuklar ise Sanatçı Erol Büyükmeriç'in gözetiminde, dizelerin dünyasına keyifli bir giriş yaptı. Çocukların sözel zekası ve edebiyat bilgilerinin gelişimine katkı sağlanması amaçlanan etkinlikte öğrenciler, çocuk şiirleri ile tanıştı, şiirler okuyarak çocuk edebiyatının tadına vardı.
Ailelere istismar konulu seminer verildi
Annelere yönelik düzenlenen çocuk istismarı konulu seminerlerde ise Tepebaşı Belediyesi Kadın Sığınma Müdürlüğü'nden Proje Koordinatörü Özge Sayer Konakçı tarafından katılımcılara önemli bilgiler verildi. Çocuk istismarının çok önemli bir konu olduğunu belirtilen programlarda, ailelerin çocuklarına karşı son derece duyarlı olması gerektiğinin altı çizildi.
Doğadaki Sesler etkinliğine katılan okul öncesi öğrencilerine Erol Büyükmeriç tarafından duyusal ve görsel materyaller kullanılarak eğitim verilirken, minikler hem eğlendi hem de Ressam Serap Deliorman'ın çizimleriyle hayvanları tanıdı. Doğadaki Sesler etkinliğinin 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen son oturumuna katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da etkinliği izledi. Düzenlenen programlarda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Başkan Ataç, Erol Büyükmeriç'e de çiçek takdim etti.
Proje etkinliklerine katılan vatandaşlar ise verimli biçimde geçen eğitimlerden ötürü Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletirken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkilileri de Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerin devam edeceğini belirtti.
(AS-Y)

16.08.2017 16:33:56 TSI
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