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Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner:

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:33
Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner:
Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner:
- "Anlaşılan o ki, Kamu İşveren Heyeti'nin elindeki hesap makinesi eski Türkiye'den kalma"

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Kamu işveren Heyeti'nin teklifinin taleplerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu görüyoruz. Anlaşılan o ki, Kamu İşveren Heyeti'nin elindeki hesap makinesi eski Türkiye'den kalma" dedi.
Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Çetin, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Okur ve Trabzon İl Milli Eğitim Şube Müdürü Musa Tahsin Kalaycı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette 4. Dönem Toplu Sözleşmelerinde hükümet adına Kamu İşveren Heyeti'ne başkanlık eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun sunduğu, 2018 için 3+3, 2019 için 3+3"lük teklifini değerlendiren Öner, "Kamu işveren Heyeti'nin teklifinin taleplerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu görüyoruz. Anlaşılan o ki, Kamu İşveren Heyeti'nin elindeki hesap makinesi eski Türkiye'den kalma. Biz sunulan bu teklifi eski Türkiye'nin teklifi olarak görüyoruz. Yeni, makul ve makbul teklifler geldiğinde, kapımız açık olacaktır" dedi.
2018 için yüzde 16, 2019 için ise yüzde 18'lik bir tekliflerinin söz konusu olduğunu dile getiren Öner, "Şu an en düşük devlet memuru maaşı, bekar çocuğu olmayan bir hizmetli için 2 bin 405 TL'dir. Yoksulluk sınırı ise ülkemizde 4 bin 800 TL'dir. Yani yoksulluk sınırının aşılması için yüzde 50'lik bir artışa ihtiyaç var. 4. Dönem Toplu Sözleşme'nin kamuoyu gündemine girmesinden bu yana çok temel bir şeyi ifade ederek, 'Yeni ve Büyük Türkiye' söylemi, masaya yansıtılsın, 4. Dönem Toplu Sözleşmesi bir milat olsun' dedik. Türkiye'nin uluslararası alanda güçlenmesi, ekonomik anlamda büyümesinin kamu görevlilerine yansımasını istemek gibi temel bir teklifimiz var" diye konuştu.
Enflasyona karşı koruma illüzyonu yerine refahın adil paylaşıldığı, enflasyonda Türk tipi eşel mobil sisteminin devreye girmesini istediklerini belirten Öner, "2018-2019 yıllarını kapsayacak 4. Dönem Toplu Sözleşme trafiğimiz sürüyor. 'Sektöre teşvik verip bize tenkis' yapan anlayışı doğru bulmuyoruz. Finans sektörü mevcut enflasyon rakamının neredeyse 7 katı kar etti. Alın teri dökene yüzde 3, parayı işletene yüzde 40, bankaların karı enflasyonun 7 kat üzerinde gözüküyor. Masaya gelen teklif müzakere edilmeye uygun bir teklif değil. Bu teklifi müzakereye kapalıyız. Teklifi küçültenler, bu saatten sonra Türkiye'yi büyütenlerle temas kursun. İleri giden Türkiye'nin, geri giden memurları olmak istemiyoruz. Bize bu reva görülmesin" dedi.
(AY-Y)

16.08.2017 16:35:23 TSI
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