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Yılmaz: "Gece-gündüz demeden çok çalışmalıyız"

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:33
Yılmaz: "Gece-gündüz demeden çok çalışmalıyız"
Yılmaz: "Gece-gündüz demeden çok çalışmalıyız"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Doludizgin geleceğe koşan bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ama bize de düşen bir şeyler var. Gece-gündüz çok çalışmamız lazım. Hedefimiz 2023" dedi.
Samsun'da bir mağaza açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Şehrimiz giderek büyüyor, gelişiyor. Samsun 1 milyon 300 bin nüfuslu bir şehir oldu. Sadece şehir merkezini düşünmüyoruz. Çünkü günü birlik Havza'dan, Vezirköprü'den, Kavak'tan insanlar kendi ilçelerindeki bir mahalleye gider gibi Samsun'a gelip gidebiliyorlar. Ulaşım imkanları arttı. Dolayısıyla Samsun giderek geleceğe de umutla bakan bir şehir haline geldi. Rabbim Samsunumuzdaki bu büyüme trendini inşallah ülkemiz geneline de yayar" diye konuştu.

Hedef 2023
Gece-gündüz demeden çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Doludizgin geleceğe koşan bir Türkiye'de yaşıyoruz. Kişi başına düşen geliri 10 bin dolardan 20 bin dolara çıkartmaya, 500 milyar dolar ihracat yapmak gibi büyük hedeflerimiz var. Ama bize de düşen bir şeyler var. Çok çalışmak, gayret etmek, lüzumsuz ortamlarda zaman geçirmemek gibi sorumluluklarımız var. Gece- gündüz koşmamız lazım. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023. Biliyorsunuz geçen sene 15 Temmuz'da ülkemize bir saldırı oldu. Bu saldırı niye oldu biliyor musunuz? Biz bunları iyi bir noktada yakaladık, daha sonra müsait bir ortamda yakalayamayız diyen hainler ülkemizi parçalamak için saldırdılar. Ama bizim ülkemizin insanı buna meydan vermedi. Direndi ve bu hain saldırıyı püskürttü. İnşallah bundan sonra da cesaret edemeyecekler. Ama hiç cesaret etmelerini istemiyorsak eğer, bu ülkeyi zengin, güçlü ve müreffeh bir ülke yapmamız lazım" şeklinde konuştu.
(SAM-SLH-Y)

16.08.2017 16:35:53 TSI
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