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İstanbul caddesinde denetimler sıklaştırıldı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:39
İstanbul caddesinde denetimler sıklaştırıldı
İstanbul caddesinde denetimler sıklaştırıldı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Araç trafiğine kapatılan İstanbul caddesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri ortak uygulama ile cadde üzerinde motosikletlilere yönelik denetim yaptılar.
Düzce Belediyesi tarafından araç trafiğine kapatılan ve yayalara açık alan haline getirilen İstanbul caddesinde başta motosikletler olmak üzere tüm motorlu taşıtlara sıkı denetim uygulanıyor. Trafik ve Zabıta ekiplerinin ortak operasyonu ile caddeye girişleri yasak olan motosikletlere karşı cezai işlem uygulanıyor. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman İstanbul caddesinde yaya güvenliğinin sağlanması için motosiklet denetimlerinin sürdürüleceğini belirtti.
(TT-Y)

16.08.2017 16:41:31 TSI
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