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Muradiye'nin atık su sorununu çözecek proje

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:41
Muradiye'nin atık su sorununu çözecek proje
Muradiye'nin atık su sorununu çözecek proje

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi başta olmak üzere Yağcılar, Uzunburun, Evrenos, Karaali mahalleleri ve Akgedik TOKİ mevkii ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nin olduğu noktada kanalizasyon hatlarını sil baştan yenilemek için devam eden projenin 2. etap çalışmalarına başlandı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerin altyapı ağlarını yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye, Yağcılar, Uzunburun, Evrenos, Karaali mahalleleri ve Akgedik TOKİ mevkii ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nin yer aldığı noktaların kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için hazırlanan projelerin 2. etap çalışmaları başladı. Proje kapsamında ihtiyaç duyulan noktalara yağmursuyu hattı döşenmesi ile birlikte atıksular için toplayıcı ve kollektör hattı yapılacak. MASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı ve İller Bankası'nda görev yapan yetkili personel, yüklenici firma ile birlikte 180 kilometrelik kanalizasyon ve kısmi yağmursuyu hattının geçeceği güzergahları belirledi. Ayrıca, çalışma yapılacak noktalarda, jeoteknik özelliklerin belirlenmesi için araştırma çukurları açılarak harita kontrolü gerçekleştirildi. Bu çalışmaların bitirilmesi ile birlikte son halini alan projeler onay aşmasına gelecek.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde yürüttükleri projelerle Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent yapmak için dur durak bilmeden çalıştıklarını ifade ederek, "Hiçbir ayrım gözetmeden hemşerilerimize en iyi ve en hızlı hizmeti ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, Yunusemre ilçemize bağlı Muradiye Mahallesi ile birlikte altyapı ihtiyacı duyulan mahallelerimizin kanalizasyon hatlarını yenileyerek, kısmi yağmursuyu hattı döşeyeceğimiz projenin ikinci aşamasına geçtik. Allah'ın izniyle adım adım ilerlediğimiz projemizi biran önce tamamlayacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(AY-Y)

16.08.2017 16:44:20 TSI
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