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Kur'an bülbülleri Reşadiye Camii'nde buluştu

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:49
Kur'an bülbülleri Reşadiye Camii'nde buluştu
Kur'an bülbülleri Reşadiye Camii'nde buluştu

(Fotoğraflı)

Çağatay Gür
ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Müftülüğü tarafından Reşadiye Camii'nde Yaz Kur'an Kursu kapanışı ve Cami-Çocuk Buluşması etkinliği yapıldı.
Öğlen namazından önce gerçekleştirilen programda, Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin hazırladığı ilahiler, şiirler ve Kur'an tilavetleri okundu. Kur'an kursunda görme engelli öğrencilerin de olması dikkat çekti. Görme engelli öğrenciler söyledikleri ilahilerle programa ayrı bir hava katarken, katılanları duygulandırdı. Odunpazarı Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe İl Müftüsü Bekir Gerek ve Odunpazarı İlçe Müftüsü Burhan Çakır katıldı.
Programda konuşan İl Müftüsü Bekir Gerek, "3 dönem boyunca açılan kurslara toplamda 23 bin öğrenci katıldı. Bu yıl geçen yıla oranla 4 bin öğrenci daha fazla katıldı. Yaz Kur'an Kursları çocuklarımızın manevi bir yeri. Çocuklarını Yaz Kur'an Kursu'na gönderen veliler, çocuklarının öğrendiklerini unutmamaları için, kışında görevlilerden bilgi alabilirler. Kursta emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan program, kursa katılan bir öğrenci tarafından yapılan dua ile sona erdi.
(ÇAĞ-Y)

16.08.2017 16:51:16 TSI
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